Генсек НАТО поедет в Италию на встречу с новым премьером страны
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Брюссель. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 10-11 июня проведет с визитом в Италию, говорится в субботу в сообщении на сайте НАТО.
В воскресенье Й.Столтенберг встретится с министром иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези.
А в понедельник пройдет встреча генсека НАТО с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, а также с главой Минобороны Италии Элизабеттой Трента.
Затем премьер Италии и генсек НАТ проведут совместную пресс-конференцию.
В начале недели Дж.Конте сообщил, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России. В ответ генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не нацелен на изоляцию России и считает важным продолжение диалога с ней, однако считает важным сохранение санкций в отношении Москвы.
1мм во
Интерфакс