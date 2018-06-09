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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 13:20 09.06.2018 - 13:20

Брюссель. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 10-11 июня проведет с визитом в Италию, говорится в субботу в сообщении на сайте НАТО.

В воскресенье Й.Столтенберг встретится с министром иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези.

А в понедельник пройдет встреча генсека НАТО с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, а также с главой Минобороны Италии Элизабеттой Трента.

Затем премьер Италии и генсек НАТ проведут совместную пресс-конференцию.

В начале недели Дж.Конте сообщил, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России. В ответ генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не нацелен на изоляцию России и считает важным продолжение диалога с ней, однако считает важным сохранение санкций в отношении Москвы.

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