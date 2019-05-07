Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 21:34

Стамбул. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник посетил провинцию Хатай, граничащую с Сирией, сообщает газета "Дейли сабах".

Вместе с Й.Столтенбергом в Хатае побывал замминистра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран. Они приняли участие во встрече за закрытыми дверями по вопросу региональных угроз, с которыми сталкивается Турция.

Й.Столтенберг обсудил с турецкой стороной операции ВС Турции "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата" на севере Сирии, а также вопрос помощи сирийским беженцам.

В городе Антакья Й.Столтенберг побывал в пещерной церкви Святого Петра, считающейся одной из старейших христианских церквей.

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