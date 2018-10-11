Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 17:58 11.10.2018 - 17:58

Брюссель. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит в пятницу американский авианосец "Гарри Трумэн, сообщила в четверг в Брюсселе пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса.

"Столтенберга будут сопровождать председатель Военного комитета НАТО Стюарт Пич, верховный главнокомандующий союзных сил в Европе (SACEUR) генерал "Кертис Скапарротти и другие высокопоставленные военные", - говорится в натовском коммюнике.

Глава Североатлантического альянса и сопровождающие его лица также посетят корабль поддержки датского королевского военно-морского флота "Эсберн Снаре" (HDMS Esbern Snare), являющийся флагманским кораблем 1-й постоянной военно-морской группы НАТО.

"Этот визит состоится в рамках подготовки учений Trident Juncture 2018, которые пройдут в этом месяце", - сказано в сообщении пресс-службы НАТО.

Крупнейшие после окончания холодной войны учения НАТО Trident Juncture 2018 c участием сухопутных войск, ВВС и ВМС стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии пройдут с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии и у ее берегов. По данным британских СМИ, в ходе них будет отрабатываться операция объединенных сил альянса по отражению нападения со стороны России.

В учениях примут участие более 40 тыс. военнослужащих, 130 боевых самолетов, 70 кораблей, а также около 10 тыс. единиц боевой техники.

По данным ВМС США, до прихода в Великобританию авианосец "Гарри Трумэн" вместе с боевыми кораблями 8-й авианосной ударной группы американских ВМС находился в акватории Северного моря. Туда он пришел после завершения патрулирования в Северной Атлантике в районе Исландии.

1ов бс

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер