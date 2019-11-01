Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 12:15

Берлин. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг на следующей неделе посетит Германию и проведет переговоры с канцлером Ангелой Меркель, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Мартина Фиц.

"В четверг, 7 ноября канцлер примет генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с рабочим визитом в своем офисе", - сказала Фиц журналистам в Берлине в пятницу.

По ее словам, в ходе обсуждения речь пойдет об актуальных политических вопросах, в особенности о предстоящей встрече глав государств стран НАТО, которая запланирована на 3 и 4 декабря в Лондоне.

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