Брюссель. 23 октября. ИНТЕРФАКС - У НАТО есть успешный опыт контроля над вооружениями с СССР, что должно вдохновлять альянс на работу в этой сфере с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции, посвященной контролю над вооружением и разоружению.

"Сейчас отличие от первых режимов контроля над оружием в 60-х и 70-х годах (прошлого века) в том, что у нас, на самом деле, есть длинный послужной список успешного контроля над вооружениями. Эти значительные достижения могут вдохновлять нас, мотивировать нас", - сказал Столтенберг.

По его словам, для контроля над вооружениями НАТО и России необходимо как доверие, так и возможность проверки.

"Если мы могли заключать соглашения с Советским Союзом, отчасти основанные на доверии, но также в значительной мере основанные на проверках, потому что доверие - хорошо, но проверка - лучше, то и сейчас нам нужно и то, и другое", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что он сам твердо поддерживает контроль над вооружениями.

После того, как США в августе 2019 года сообщили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией, Столтенберг заявлял, что он уверен в возможности заключения нового соглашения в сфере контроля над вооружениями.

1мм эф др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!