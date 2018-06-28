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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 15:27 28.06.2018 - 15:27

Брюссель. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что приветствует предстоящую встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

"Я приветствую предстоящую встречу между президентом Трампом и президентом Путиным, так как я верю в диалог", - сказал Й.Столтенберг журналистам.

Он напомнил, что НАТО придерживается по отношению в России подхода, предусматривающего одновременно усиление обороноспособности и диалога с Москвой.

"Для меня диалог - это не признак слабости, а признак силы", - сказал Й.Столтенберг.

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