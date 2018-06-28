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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 15:45 28.06.2018 - 15:45

Брюссель. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что приветствует предстоящую встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

"Я приветствую предстоящую встречу между президентом Трампом и президентом Путиным, так как я верю в диалог", - сказал Й.Столтенберг журналистам.

Он напомнил, что НАТО придерживается по отношению в России подхода, предусматривающего одновременно усиление как обороноспособности, так и активизацию диалога с Москвой.

"Для меня диалог - это не признак слабости, а признак силы", - сказал Й.Столтенберг.

Й.Столтенберг напомнил, что спустя три года отсутствия встреч удалось возобновить действие совета Россия-НАТО. По его мнению, "абсолютно в соответствии с политикой НАТО говорить с Россией, встречаться с российскими лидерами".

"Мы не хотим новой "холодной войны", мы не хотим изолировать Россию, мы хотим стремиться к лучшим отношениям с Россией", - добавил Й.Столтенберг.

Ранее пресс-служба Кремля и Белый дом сообщили, что встреча Д.Трампа и В.Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

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