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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 17:53 19.03.2018 - 17:53

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что приветствует сотрудничество Великобритании с ОЗХО по инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Мы приветствуем сотрудничество Великобритании с ОЗХО в расследовании этой ужасной атаки", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти спустя несколько дней после инцидента заявили, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к инциденту. Россия отвергает обвинения в причастности к атаке.

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