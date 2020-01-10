Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 16:29

Брюссель. 10 января. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу обратился с призывом к властям Ирана в полной мере содействовать расследованию обстоятельств крушения украинского авиалайнера 8 января возле Тегерана.

"Я призываю Иран в полной мере участвовать в нем и внести вклад в транспарентное и всеобъемлющее расследование", - сказал он журналистам в Брюсселе перед экстренным заседанием Совета ЕС.

Он выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения этого самолета.

Пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что разведка США пришла к следующему выводу: украинский пассажирский самолет, разбившийся близ Тегерана, был сбит двумя ракетами иранского комплекса SA-15 (так по классификации США и НАТО называется комплекс российского производства "Тор-М1").

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