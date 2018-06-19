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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 14:58 19.06.2018 - 14:58

*** Среди угроз для альянса Столтенберг назвал действия России, кибератаки и терроризм

Лондон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что Североатлантический альянс сталкивается с небывалыми препятствиями на пути к единству, как то - с разногласиями в позициях по соглашению с Ираном и в сфере торговли.

"Существуют существенные разногласия между США и другими союзниками по таким вопросам, как торговля, изменения климата и соглашение по иранской ядерной программе", - говорится в статье Й.Столтенберга, опубликованной в британской газете "Гардиан".

По мнению генсека альянса, страны-члены НАТО сталкиваются со многими вызовами, которые могут быть преодолены только сообща.

"Наш интерес всегда заключался в том, чтобы держаться вместе ради защиты... В настоящий момент мы находимся в наиболее непредсказуемой за последнее поколение ситуации в сфере безопасности - речь идет о международном терроризме, распространении ядерного оружия, кибератаках, и, конечно, о России, которая использует силу против своих соседей и пытается вмешиваться в наши внутренние дела и, вероятно, считает правильным использование нервно-паралитического вещества на наших улицах (речь идет об отравлении Скрипалей в Британии - ИФ)", - отмечается в статье.

"Мы должны продолжать работать вместе, чтобы преодолеть существующие между нами разногласия. Там, где они остаются, нам необходимо ограничить их негативное воздействие на наше сотрудничество в области безопасности", - добавил Й.Столтенберг.

При этом генсек НАТО подчеркнул, что "Европа и Северная Америка становятся вместе сильнее, безопаснее и стремятся к процветанию".

В последние месяцы обострились разногласия по крупным международным политчиеским и торговым вопросам между президентом США Дональдом Трампом и лидерами ряда крупных европейских стран.

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