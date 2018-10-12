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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 14:54 12.10.2018 - 14:54

Брюссель. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет принят в понедельник генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, сообщила пресс-служба штаб-квартиры организации.

"В понедельник 15 октября 2018 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В сообщении уточняется, что мероприятия по освещению этого визита прессой не предусмотрены.

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