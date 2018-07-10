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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 13:56 10.07.2018 - 13:56

Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что его радует возможность разговора с президентом США Дональдом Трампом об отношениях альянса с Россией до того, как американский лидер проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля.

"Я рад тому факту, что у нас будет возможность завтра за ужином обсудить с президентом Трампом отношения между НАТО и Россией - перед встречей (Д.Трампа - ИФ) с Путиным", - сказал Й.Столтенберг.

Он выразил уверенность в важности встречи Д.Трампа и В.Путина, указав на необходимость диалога с российской стороной и "любых мер, которые позволили бы снизить напряженность".

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля

Перед встречей с В.Путиным Д.Трамп примет участие в работе саммита НАТО в Брюсселе и посетит Великобританию.

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