Генсек НАТО рад, что Трамп обсудит с союзниками по НАТО отношения альянса с Россией до своей встречи с Путиным
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Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что его радует возможность разговора с президентом США Дональдом Трампом об отношениях альянса с Россией до того, как американский лидер проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля.
"Я рад тому факту, что у нас будет возможность завтра за ужином обсудить с президентом Трампом отношения между НАТО и Россией - перед встречей (Д.Трампа - ИФ) с Путиным", - сказал Й.Столтенберг.
Он выразил уверенность в важности встречи Д.Трампа и В.Путина, указав на необходимость диалога с российской стороной и "любых мер, которые позволили бы снизить напряженность".
Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля
Перед встречей с В.Путиным Д.Трамп примет участие в работе саммита НАТО в Брюсселе и посетит Великобританию.
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Интерфакс