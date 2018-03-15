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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 13:20 15.03.2018 - 13:20

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - В НАТО считают, что модернизация вооруженных сил России, в том числе ядерного потенциала, может стать дестабилизирующим и опасным фактором, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Россия модернизирует свои вооруженные силы в последние десятилетия и делает значительные инвестиции, разрабатывая новое оружие, в том числе способное нести ядерный заряд", - сказал Й.Столтенберг.

"Россия интегрировала обычное и ядерное вооружение в свою военную доктрину и в учения. Это размытие линии между ядерным и обычным (вооружением - ИФ) снижает порог использования Россией ядерного оружия. Размытие линии между миром, кризисом и войной является дестабилизирующим и опасным", - считает Й.Столтенберг.

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