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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 19:03 21.06.2018 - 19:03

Лондон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен в том, что разногласия между США и Европой не помешают плодотворному сотрудничеству между Вашингтоном и НАТО.

"Я уверен, что нам удастся преодолеть различия по ряду причин. Во-первых, нам удавалось это раньше... Нет ничего нового в различиях между странами-союзниками. Во-вторых, это то, что НАТО делает сейчас. Существуют разногласия по торговым вопросам, по климату и в других сферах, но, несмотря на эти различия, мы можем усилить трансатлантический союз", - заявил генсек НАТО на пресс-конференции в Лондоне.

Он добавил, что за время президентства Дональда Трампа инвестиции США в военное присутствие в Европе выросли на 40%.

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