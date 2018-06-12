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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 13:47 12.06.2018 - 13:47

Лондон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен в том, что "торговая война" между Евросоюзом и США не окажет в долгосрочной перспективе негативного влияния на трансатлантическое сотрудничество в военной сфере.

"Я согласен с тем, что существуют разногласия по таким вопросам, как торговля, соглашение по иранской ядерной программе, климат и защита окружающей среды. Мы видим также различия в подходе к будущему направлению, которым пойдет Европа. Но мы должны помнить, что в этом нет ничего нового", - цитирует генсека британский журнал Parliament.

Й.Столтенберг добавил: "Да, между союзниками есть разногласия, но в рамках НАТО мы способны наращивать наше взаимодействие и укреплять трансатлантические связи".

Он также отметил в качестве положительной тенденции, что страны-члены альянса прекратили урезать военные бюджеты взносы в НАТО.

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