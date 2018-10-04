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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 14:40 04.10.2018 - 14:40

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг не дал прямого ответа на вопрос, намерен ли альянс, после сорванной российской кибератаки, высылать официальных лиц РФ.

При этом генсеку напомнили о высылке российских дипломатов после отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Главный ответ (на российскую кибератаку - ИФ), как я говорил, был в том, что союзники по НАТО - Великобритания и Нидерланды - смогли сорвать и остановить эту атаку, и ГРУ не добилась успеха. Оно потерпело неудачу с атакой", - сказал он.

Он напомнил, что альянс продолжает укреплять и адаптировать свой потенциал в киберпространстве.

1аю ав

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