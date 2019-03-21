Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 9:25

Брюссель/Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - У НАТО нет планов размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО готовится жить в мире, в котором больше нет ДРСМД", - сказал Й.Столтенберг в интервью "Интерфаксу".

"Все шаги, которые мы предпримем, будут совместными. НАТО продолжит осуществлять надежное и эффективное сдерживание и оборону", - отметил он.

"Однако мы не собираемся размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе", - заявил генсек НАТО.

Полный текст интервью Й.Столтенберга будет опубликован в четверг на сайтах "Интерфакса" (Interfax.ru и Interfax.com).

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