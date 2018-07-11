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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 11:14 11.07.2018 - 11:14

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Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что решения по проекту "Северный поток - 2" относятся к компетенции не альянса, а национальных властей, однако в альянсе не забывают о теме энергетической безопасности.

"Есть разные точки зрения на газопровод "Северный поток-2". Это хорошо известно. Не НАТО принимать решение (по этому вопросу - ИФ), это решение национальных властей", - сказал генсек перед началом саммита НАТО в Брюсселе.

"Но НАТО, конечно, уделяет внимание и вопросу энергетической безопасности, потому мы понимаем: между вопросами энергетики и безопасности есть взаимосвязь", - отметил он.

Й.Столтенберг добавил, что альянс пытается путем диверсификации поставок энергоносителей и вложений в "зеленую энергетику" снизить зависимость от импорта энергии и сделать более "гибким" энергопотребление.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп раскритиковал сотрудничество между ФРГ и РФ в сфере энергетики и заявил, что Россия оказывает влияние на Германию посредством энергетических ресурсов.

"Это очень печально, когда Германия заключает масштабное соглашение с Россией по нефти и газу", - сказал Д.Трамп в среду во время рабочего завтрака с Й.Столтенбергом перед началом саммита альянса.

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