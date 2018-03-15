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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 13:52 15.03.2018 - 13:52

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг планирует в начале следующей недели встретиться с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения инцидента в Солсбери.

"Я поддерживаю связь с министром иностранных дел Джонсоном, и мы встретимся здесь, в штаб-квартире НАТО, в понедельник", - сказал Й.Столтенберг в ходе пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что в течение четверга в НАТО британский советник по национальной безопасности Марк Седвилл ознакомит альянса с ходом расследования событий в Солсбери.

Генсек альянса отметил, что союзники Великобритании по НАТО уже выражали поддержку Великобритании в связи с ситуацией вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к инциденту. Россия отвергает обвинения в причастности к атаке.

вм во бп

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