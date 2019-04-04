Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 19:32

Дубай. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг обратился с призывом к противоборствующим сторонам в Ливии прекратить дестабилизацию ситуации в стране.

"Когда я прибыл в Ливию, меня удивили необычные передвижения военных. Я призываю прекратить эту военную деятельность и положить конец эскалации напряженности", - цитируют слова западные СМИ слова А.Гутерриша с пресс-конференции в Ливии.

Эти заявления прозвучали после того, как ранее в четверг командующий ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления его сил на Триполи.

Кроме того, генсек ООН выразил сожаление в связи с ситуацией, в которой находятся иммигранты и беженцы в Ливии.

"Я глубоко потрясен и тронут страданиями и отчаянием, которые я видел в изоляторе в Триполи, где иммигранты и беженцы находятся под стражей в течение неограниченного периода времени без какой-либо надежды на возвращение их жизни в привычное русло", - добавил он.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ранее заявил, что генеральный секретарь ООН А.Гутерриш остается в Триполи для обсуждения сложившийся ситуации и консультаций с властями Ливии.

В ответ на объявление о начале наступления войск Х.Хафтара премьер Ливии Файез Сарадж объявил о мобилизации правительственных сил.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьер-министра Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

1тэ аю

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