Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 19:22

Нью-Йорк (ООН). 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку народу Судана на фоне смены власти в стране, призывает к сдержанности, сообщает в четверг пресс-служба ООН.

"Генеральный секретарь подтверждает, что ООН готова поддержать народ Судана, пока он определяет свой дальнейший путь", - говорится в заявлении.

Генеральный секретарь "повторяет свой призыв к спокойствию и крайней сдержанности всех сторон".

А.Гутерриш выразил надежду на то, что "демократические стремления народа Судана будут реализованы путем уместного и инклюзивного переходного периода".

В четверг стало известно, что президент Судана Омар аль-Башир, занимавший эту должность с 1989 года, ушел со своего поста, а затем был помещен под домашний арест. Также был арестован премьер-министр Судана Мохаммад Тахир Айла и десятки других высокопоставленных чиновников.

Затем министр обороны Судана Авад бен Ауф объявил о введении в стране чрезвычайного положения на три месяца. Также он объявил, что в Судане начинается двухлетний переходный период для формирования правительства. В течение этих двух лет страной будет руководить временный совет, в котором председательствует сам А.бен Ауф.

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