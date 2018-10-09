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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 20:12 09.10.2018 - 20:12

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил благодарность Никки Хейли, которая ранее подала в отставку с поста постпреда США при ООН, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Генсек ООН заявил, что "выражает глубокую благодарность прекрасному сотрудничеству с Н.Хейли и поддержке с ее стороны".

АП также приводит слова представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, согласно которым между А.Гутерришем и Н.Хейли установились "очень тесные, продуктивные, рабочие отношения".

По словам С.Дюжаррика, они "серьезно работали над тем, чтобы способствовать конструктивному сотрудничеству США и ООН".

Ранее во вторник было объявлено об уходе Н.Хейли с поста постпреда США при ООН.

Н.Хейли стала постпредом США при ООН в январе 2017 года, а до этого она занимала пост губернатора Южной Каролины и являлась первой женщиной, занимавшей губернаторский пост в этом штате.

Наблюдатели отмечают, что Н.Хейли - один из более преданных сторонников Д.Трампа.

1тэ аю

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