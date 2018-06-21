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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 13:40 21.06.2018 - 13:40

Москва/Нью-Йорк. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступает за то, чтобы США находились в составе Совета по правам человека Всемирной организации и в ЮНЕСКО.

"Я бы предпочел, чтобы, в частности, США оставались в ЮНЕСКО и в комитете по правам человека", - сказал А.Гутерриш на площадке дискуссионного клуба "Валдай" в четверг, отвечая на вопрос члена Совета Федерации Константина Косачева, касающийся выхода США из данных структур.

Генсек ООН отметил, что новый генеральный директор ЮНЕСКО предпринял очень много усилий для создания условий, которые бы позволили вернуться всем вышедшим странам.

"Эти институты нормально работают, если все в их работе участвуют. Поэтому я намерен сделать все возможное, чтобы этому способствовать", - подчеркнул А.Гутерриш.

По его словам, в настоящее время наступили сложные времена не только для ООН, но и для других международных организаций, например, ВТО.

"Это сложные моменты для многосторонних форм управления. Новая тенденция для стран - идти самим по себе. Мы должны сделать все возможное и объяснять, что мы сталкиваемся с такими вызовами, что такая стратегия не даст нам нормального решения для самих стран и для всего международного сообщества", - сказал он.

Генсек ООН подчеркнул, что "преуспеть в решении современных проблем можно только совместно".

"И здесь ООН - центральное место, где страны могут объединяться. Мы сделаем все возможное, чтобы страны не уходили из институтов, связанных с ООН", - отметил А.Гутерриш.

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