Этот контент был опубликован 23 апреля 2020 г. 6:41

Нью-Йорк (ООН). 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Некоторые страны могут использовать вызванный коронавирусом кризис в качестве оправдания для нарушения прав человека, этого нельзя допускать, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы видим непропорциональные последствия кризиса в обществах (некоторых стран - ИФ), рост числа разжигающих ненависть высказываний, нацеленность на уязвимые группы и риски принятия грубых мер безопасности, подрывающих действия в области здравоохранения", - говорится в докладе Гутерриша, распространенном в ООН.

В нем отмечается, что мигранты, беженцы и внутренне перемещенные лица особенно уязвимы.

"На фоне растущего этнонационализма, популизма, авторитаризма и подавления прав человека в некоторых странах кризис может стать предлогом для принятия репрессивных мер в целях, не связанных с пандемией. Это неприемлемо", - подчеркнул генсек всемирной организации.

Гутерриш призвал правительства всех стран мира проявлять терпимость, обеспечивать основные права человека, свободу высказываний.

"Наилучший ответ - это соразмерная реакция на непосредственные угрозы, соблюдение при этом права человека и верховенства закона", - заявил Гутерриш.

гс

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