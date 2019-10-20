***Генсек ООН внимательно следит за происходящим в Комитете по сношениям со страной пребывания, где обсуждается визовый вопрос

Нью-Йорк (ООН). 20 октября. ИНТЕРФАКС - Генсекретарь ООН связывался с Госсекретарем и Постпредом США при Всемирной организации, чтобы выразить свою обеспокоенность в связи с невыдачей виз ряду делегаций на текущую сессию Генассамблеи, в том числе российской, сообщил заместитель Антониу Гутерриша по правовым вопросам Мигель де Серпа Суареш.

"На прошлой неделе Генеральный секретарь встретился с Постоянным представителем Соединенных Штатов специально для того, чтобы выразить свою обеспокоенность в отношении выдачи виз и введения ограничений на поездки. Могу сообщить вам, что сегодня утром (15 октября- ИФ) Генеральный секретарь с той же целью беседовал с государственным секретарем Соединенных Штатов", - заявил Суареш в ходе закрытого заседания Комитета по сношениям со страной пребывания, где обсуждался визовый вопрос.

Экстренно созванная закрытая встреча прошла во вторник. Заявление представителя Организации появилось в отрытом доступе в субботу по времени Нью-Йорка.

Суареш заверил, что глава ООН "обеспокоен и внимательно следит за тем, что в последнее время происходит в Комитете".

Замгенсека рассказал, что провёл две встречи в сентябре с официальными представителями США, в том числе с заместителем Постпреда, с тем, чтобы "довести до их сведения обеспокоенность Секретариата и правовую позицию по вопросам, которые регулируются Соглашением о Центральных учреждениях, в том числе в отношении выдачи виз представителям РФ и других государств-членов для участия в заседаниях ООН в Нью-Йорке, а также в отношении новых ограничений на поездки сотрудников постпредства Ирана и в отношении представителей, которые направляются для участия в работе заседаний Организации".

Он также добавил, что для обсуждения этих вопросов и принятия в связи с ними последующих мер сотрудники его управления поддерживают регулярные контакты с должностными лицами американской миссии при ООН и должностными лицами соответствующих представительств.

"Все эти годы мое управление поддерживало регулярные контакты с властями страны пребывания, когда возникали проблемы в связи с выполнением Соглашения по вопросу о месторасположении Центральных учреждений. Последние два года мы совместно с властями принимающей страны работаем над вопросами, которые были подняты в Комитете", - отметил Суареш.

Он подтвердил делегатам, присутствующим на заседании, что невыдача виз ряду делегаций является нарушением обязательств принимающей стороны.

"Могу подтвердить, что правовая позиция в отношении обязательств страны пребывания, касающихся выдачи виз лицам, на которых распространяется действие Соглашения о Центральных учреждениях, остается той же, что и позиция, которая была изложена Юрисконсультом членам Комитета в 1988 году", - подчеркнул он, добавив, что Гутерриш и Секретариат ООН "относятся к этим вопросам со всей серьезностью".

Ожидалось, что генсекретарь ООН примет участие в заседании комитета, однако он так и не появился.

Зампостпреда РФ при Всемирной организации Геннадий Кузьмин выразил сожаление, что Гутерриш "не счел возможным лично принять участие" в заседании.

От делегаций стран-членов Организации поступали просьбы к председателям Первого и Шестого комитетов ГА обратиться к Гутерришу и Секретариату, чтобы они вмешались в ситуацию и попытались ее разрешить.

Глава делегации России в Первом комитете Владимир Ермаков заявлял, что Москва "не видит должной реакции ни со стороны самих США, ни со стороны Секретариата ООН, который должен все это обеспечивать, и генерального секретаря" и ожидает оперативного решения ситуации с невыдачей американских виз.

24 сентября глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что американская сторона не выдала визы ему, его коллеге из Госдумы Леониду Слуцкому и нескольким сотрудникам МИД РФ - членам делегации, которая отправлялась на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке.

Позднее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил "Интерфаксу", что США не выдали визы не только российской делегации на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, но и делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

7 октября замглавы российской делегации, прибывшей в Нью-Йорк для участия в сессии первого комитета ГА ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов сообщил "Интерфаксу", что порядка семи человек из делегации не получили визы США. В связи с этим Россия официально внесла на рассмотрение комитета проект решения о переносе работы Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву, сообщал "Интерфаксу" диписточник.

Также было отказано в выдаче американских виз сотрудникам министерства иностранных дел РФ, планировавшим принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс", который состоялся в США 7 октября.

14 октября стало известно, что США не выдали визы 18 россиянам в рамках текущей сессии Генассамблеи ООН.

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