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Этот контент был опубликован 26 июня 2014 г. 18:55 26.06.2014 - 18:55

*** Он представил шесть пунктов, которые должны лечь в основу решения сирийского конфликта

Нью-Йорк (ООН). 26 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Пан Ги Мун сообщил, что в ближайшее время он намерен объявить имя преемника Лахдара Брахими на посту спецпредставителя ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ) по Сирии.

"Скоро я назову имя нового спецпредставителя (по Сирии - ИФ) с тем, чтобы добиться политического решения и перехода к новой Сирии", - говорится в статье главы Всемирной организации, распространенной в четверг пресс-службой ООН.

В своей статье Пан Ги Мун также приводит шесть ключевых пунктов, которые, по его мнению, должны лечь в основу решения сирийского кризиса.

В частности, генсек заявляет о необходимости прекратить насилие и называет "безответственными" действия ряда мировых держав, продолжающих оказывать военную помощь сторонам сирийского конфликта.

Пан Ги Мун также призывает сирийские власти и мятежников обеспечить защиту мирного населения и предоставление сирийцам беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи, отмечая при этом тот факт, что, со своей стороны, "ООН продолжает прилагать серьезные усилия для облегчения гуманитарной ситуации в стране".

Кроме того, в статье говорится о необходимости начала серьезного политического процесса в Сирии, за результат которого, по мнению генсека ООН, "особую ответственность несут страны этого региона".

Вместе с тем, по заявлениям Пан Ги Муна, международному сообществу необходимо "обеспечить привлечение к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению серьезных преступлений" в Сирии, а также "завершить процесс уничтожения сирийского химического оружия".

Генсек ООН отдельно говорит об угрозе, которую представляют действующие на территории Сирии террористы для безопасности всего региона.

"Мы не должны слепо верить заявлениям сирийских властей, которые демонизируют любые оппозиционные группы, называя их террористами. Но мы также не должны закрыть глаза на реальные угрозы, которые таят террористы в Сирии", - подчеркивается в статье.

При этом Пан Ги Мун отмечает, что одна из таких террористических группировок, "Исламское государство Ирака и Леванта", уже поставила под угрозу единство и территориальную целостность Ирака, что является дополнительным препятствием на пути к миру в Сирии.

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