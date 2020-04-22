Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 16:27

*** Папа римский же считает, что люди "согрешили против Земли"

Брюссель. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш и шведская экоактивистка Грета Тунберг в 50-ю годовщину Дня Земли призвали международное сообщество на фоне пандемии коронавирусной инфекции не забывать о необходимость борьбы с экологическими проблемами.

"Мы должны действовать решительно, чтобы спасти нашу планету как от коронавируса, так и существующей угрозы изменения климата", - сказал генсек.

Он отметил, что проблема изменения климата "приближается к точке невозврата". По его словам, это даже "более далеко идущей экстренной проблемой" изменения климата.

В свою очередь юная активистка Тунберг призвала одновременно вести борьбу и с пандемией коронавирусной инфекции, и с изменением климата.

"Сегодня - День Земли. И это напоминает нам о том, что чрезвычайная ситуации в сфере окружающей среды и изменения кризиса продолжается. И нам нужно бороться как с пандемией коронавируса, так и одновременно с чрезвычайной ситуации в области экологии", - сказала Грета Тунберг.

По ее словам, проблема изменения климата на фоне пандемии не исчезла, и "нужно бороться с двумя кризисами сразу".

Папа римский Франциск в среду также призвал к защите окружающей среды и приветствовал экологические кампании и движения по всему миру. По его словам, "у нас не будет будущего, если мы уничтожим окружающую среду".

Понтифик указал, что наша планета не располагает бесконечными запасами ресурсов. "Мы согрешили против Земли, против нашего соседа и, в конечном счете, против нашего создателя", - сказал он.

Духовный лидер буддистов далай-лама в День Земли отметил необходимость "жить в гармонии с природой".

В этом году отмечается уже 50-й День Земли, который знаменует начало движения экоактивистов в 1970 году. ГА ООН в 2009 году провозгласила 22 апреля Международным днем Матери-Земли.

В прошлом году в мероприятиях по случаю Дня Земли приняли участие более 1 млрд человек в более чем 190 странах мира. Традиционно в этот день в разных уголках планеты проходят акции с призывами к борьбе с изменением климата.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!