Нью-Йорк (ООН). 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на возобновление диалога между властями и оппозицией Венесуэлы, который проходил при посредничестве Норвегии.
"Самым вероятным сценарием достижения соглашения я считаю сценарий, организованный Норвегией. Он, как вы знаете, прерван, но, я надеюсь, он может быть возобновлен", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности прямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы.
Он также сообщил, что ситуацию, складывающуюся в регионе, он намерен обсудить в рамках Генеральной Ассамблеи ООН с представителями Венесуэлы и Колумбии.
"Конечно, я намерен использовать этот саммит для того, чтобы провести переговоры с Венесуэлой и Колумбией. Это также видится очень важным в том, чтобы избежать эскалации конфликта в регионе", - сказал он на пресс-конференции в среду.
Встречи с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо у него не запланировано. "Этой встречи в плане нет", - резюмировал он.
Переговоры между представителями правительства Венесуэлы и Гуайдо проходили на Барбадосе при посредничестве Норвегии.
Власти Венесуэлы в августе прервали переговоры в знак протеста против ужесточения США санкций против Каракаса.
После этого Гуайдо назвал переговорный процесс с властями страны "мертвым".
"Диктаторский режим Николаса Мадуро (президент Венесуэлы - ИФ) прервал переговорный процесс, прикрываясь ложными оправданиями. Через 40 дней, прошедших после отказа его продолжать, мы подтверждаем, что барбадосский процесс умер", - говорилось в сообщении офиса Гуайдо в твиттере.
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