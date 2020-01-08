Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 0:47

Вашингтон. 9 января. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что его обнадеживают признаки снижения эскалации конфликта в Персидском заливе.

"Мир - это наша самая драгоценная ценность. Это результат упорного труда, и мы никогда не должны принимать его как должное", - написал Гутерреш в своем твиттере.

"Я воодушевлен признаками того, что эскалация конфликта в Персидском заливе может утихнуть. Мир не может позволить себе еще одну войну", - добавил генсек ООН.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

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