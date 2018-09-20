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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 19:44 20.09.2018 - 19:44

Нью-Йорк (ООН). 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что мировому сообществу удастся создать механизм по установлению ответственных за применение химоружия в Сирии.

"В том, что касается Сирии, мы всегда выступали за то, чтобы механизм по установлению виновных и привлечению их к ответственности был учрежден членами СБ ООН", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

"К сожалению, СБ ООН не смог создать такой механизм по установлению (виновных в применении химоружия - ИФ), ОЗХО же сейчас работает по этому направлению. И мы надеемся, что это приведет к формированию такого механизма", - отметил А.Гутерриш.

Он также отметил, что ООН полностью одобряет деятельность ОЗХО в этой сфере.

"Химоружие запрещено, никто не должен использовать или владеть им... Это оружие, которое не должно вообще существовать", - добавил генсек ООН.

"Очень важно, чтобы такой механизм существовал", - подытожил А.Гутерриш.

Расследованием случаев применения химического оружия в Сирии ранее занимался Совместный механизм ОЗХО-ООН. Он прекратил своё существование 18 ноября 2017 года после того, как Совет Безопасности ООН не смог договориться о продлении мандата экспертов, расследовавших применение химоружия в Сирии. Россия наложила вето на американский проект резолюции, против него проголосовала также Боливия, при этом Китай и Египет воздержались. В свою очередь семь стран отказались поддержать предложенный Россией, Боливией и Китаем вариант резолюции, проект не получил требуемого большинства голосов.

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