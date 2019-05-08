Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 19:08

Нью-Йорк (ООН). 8 мая. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется на возможность сохранить ядерной сделки с Ираном, сообщают западные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря генсека ООН Фархана Хака.

"Он очень надеется, что Совместный всеобъемлющий план действий можно сохранить", - сказал Ф.Хак.

Также Ф.Хак подчеркнул, что А.Гутерриш неоднократно высказывался в поддержку СВПД и отметил, что это соглашение стало большим достижением в сфере дипломатии и нераспространения оружия массового поражения.

В среду президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение Ираном обязательств по СВПД в качестве ответа на выход год назад из сделки США.

Иранский президент отметил, что Тегеран предпримет ряд новых шагов в рамках СВПД. "Если же они будут вынесены на рассмотрение СБ ООН, то на это последует жесткий ответ Ирана", - заявил Х.Рухани.

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