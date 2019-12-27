Этот контент был опубликован 27 декабря 2019 г. 1:23

Нью-Йорк (ООН). 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неоднократно выражал американским властям озабоченность в связи с проблемой выдачи въездных виз сотрудникам всемирной организации, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"В течение многих месяцев генеральный секретарь и юрисконсульт ООН неоднократно передавали свои опасения и юридическую позицию Организации высокопоставленным представителям страны пребывания" - говорится в распространенном заявлении Дюжаррика.

Он добавил, что Гутерриш и его команда продолжают внимательно следить за урегулированием этой проблемы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проблемы с получением американских виз российскими офицерами военно-штабного комитета СБ ООН возникли при попустительстве генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша.

"Российские офицеры, прошедшие конкурсный отбор и назначенные решением генерального секретаря ООН в занимающиеся военной тематикой подразделения Секретариата, вынуждены месяцами ждать выдачи американской визы. Срок рассмотрения некоторых визовых обращений порой превышает один год", - говорится в комментарии представителя МИД РФ, опубликованном на сайте МИД РФ.

В нем отмечается, что "все это происходит при явном попустительстве со стороны генерального секретаря ООН Гутерриша, который фактически игнорирует нарушение Соединенными Штатами Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН".

В последнем отчете комитета ООН по отношениям с США, где находится штаб-квартира ООН, говорится, что на задержки с выдачей американских виз помимо России также жаловались Китай, КНДР, Иран, Сирия, Куба и другие страны.

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