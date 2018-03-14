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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 18:35 14.03.2018 - 18:35

Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш не считает себя вправе устанавливать виновных в деле об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на слова представителя генсека Фархана Хака.

"Хотя генсек не имеет полномочий определить ответственного, он решительно осуждает применение нервнопаралитического вещества или химического оружия и надеется на тщательное расследование инцидента", - сказал Ф.Хак во время брифинга.

"Использование нервнопаралитических веществ в качестве оружия при любых условиях неприемлемо, и его применение каким-либо государством является серьезным нарушением международного права", - отметил он.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к инциденту. В среду она заявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов, работающих, по словам премьера, на разведку.

В связи с инцидентом с С.Скрипалем Лондон созвал экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Как сообщили агентству "Интерфакс", заседание начнется в 15:00 по времени Нью-Йорка (22:00 мск).

бф аю ки

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