Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 14:31

*** Его бойцы находятся менее чем в 100 км от столицы Ливии

Дубай. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к диалогу стороны конфликта в Ливии, отметив возросшие риски конфронтации в этой стране.

"Я глубоко обеспокоен военной активностью в Ливии, а также - риском конфронтации", - написал он в Twitter.

"Военного решения нет. Только межливийский диалог может решить проблемы Ливии. Я призываю к спокойствию и сдержанности и готовлюсь к встрече с ливийскими властями в стране", - отметил он.

А.Гутерриш находится в Триполи, где у него в скором времени запланирована пресс-конференция. Это первый визит в Ливию главы ООН после конфликта в стране в 2011 году.

В то же время, отмечает агентство Associated Press (AP), силы командующего ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара в настоящее время находятся ближе всего к Триполи за все время конфликта.

Так, сторонники Х.Хафтара без крупных стычек недавно взяли под контроль город Гарьян, расположенный в менее чем 100 км от Триполи.

В результате растут опасения того, что ливийская национальная армия продолжит продвигаться к столице Ливии, что может привести к серьезной конфронтации, отмечает AP. В горных районах вблизи Гарьяна во время перестрелок уже погибли двое бойцов армии Х.Хафтара, сообщает агентство.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Восточные власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

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