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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 17:19 24.05.2018 - 17:19

Брюссель. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг выразил "глубокую обеспокоенность" в связи с решением президента США Дональда Трампа об отмене встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Я призываю стороны продолжать работать над поиском пути к мирной и достоверной денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал он, выступая в Женевском университете с речью, посвященной проблемам разоружения.

Ранее в четверг Д.Трамп направил Ким Чен Ыну послание, в котором заявил, что саммит США-КНДР, который был запланирован на 12 июня в Сингапуре, не состоится. Д.Трамп также выразил надежду на проведение такого саммита в будущем.

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