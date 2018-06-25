Генсек ООН обсуждал в Москве вопрос о находящихся в заключении в России украинцах - представитель организации
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Нью-Йорк (ООН). 23 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поднимал вопрос о задержанных в России украинских гражданах во время своего визита в Москву, заявил в понедельник на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Генеральный секретарь в курсе ситуации, касающийся украинских граждан, задержанных в России, и он обсуждал тему в ходе своих встреч на недавнем визите в Москву", - сказал Ф.Хак.
Такой ответ Ф.Хак дал на вопрос о ситуации с украинским режиссером Олегом Сенцовым, осужденном в РФ.
"Генеральный секретарь призвал обе стороны конструктивно работать над скорым разрешением этого вопроса", - добавил он.
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил украинского режиссера О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.
14 мая 2018 года О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.
А.Гутерреш побывал в России с двухдневным визитом на прошлой неделе, он встретился с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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Интерфакс