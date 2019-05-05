Этот контент был опубликован 5 мая 2019 г. 21:15

Брюссель. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш в воскресенье выступил с осуждением ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газа, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление ООН.

"Он самым решительным образом осуждает пуски ракет из сектора Газа по Израилю, особенно тех, что были нацелены на места проживания гражданского населения", - отмечается в заявлении.

"Он призывает все стороны проявить максимум сдержанности, немедленно провести деэскалацию (ситуации - ИФ) и вернуться к взаимопониманию предыдущих месяцев", - также говорится в заявлении.

Согласно заявлению, спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов работает вместе с Египтом и другими заинтересованными сторонами с целью стабилизировать ситуацию.

Региональные СМИ ранее сообщали, начиная с субботы, боевики палестинских движений ХАМАС и "Исламский джихад" (террористическая группировка, запрещена в РФ) осуществили пуски не менее 700 ракет по Израилю. Из них израильской территории достигли не менее 361 ракеты, остальные упали в секторе Газа. 173 ракеты были перехвачены системой противоракетной обороны Израиля "Железный купол", 30 ракет взорвались в густонаселенных кварталах населенных пунктов страны, 181 - в пустынных районах.

В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ армии нанести массированные удары по объектам палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.

В результате обстрелов в Израиле погибли четыре человека, а в секторе Газа не менее 16.

1аю тг

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