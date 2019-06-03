Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 20:10

Брюссель. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник осудил действия сил безопасности Судана против участников демонстраций в Судане.

"Генсек Антониу Гутерриш решительно осуждает насилие и применение силы для разгона протестующих в Судане", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ООН.

В нем отмечается, что генсек организации обеспокоен сообщениями о том, что силы безопасности открыли огонь внутри медицинского учреждения.

"Гутерриш напомнил, что переходный военный совет несет ответственность за безопасность граждан Судана, и призвал все стороны проявлять сдержанность и, в частности, выполнять свои обязательства для соблюдения прав человека, право на свободу собраний и свободу слова", - указали в ООН.

Слова Гутерриша прозвучали на фоне последних событий в суданской столице Хартуме, где утром в понедельник в центр города были введены силы спецназа, в задачу которым было поставлено разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии. Сообщается о погибших и пострадавших.

Акция предпринята после того, как правящие в стране военные назвали "угрозой национальной безопасности" протестующих, уже длительное время стоящих лагерем у здания министерства обороны и штаб-квартиры армии Судана.

Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу против протестующих.

"Мы не применяли силу в отношении протестующих. Палатки находятся на местах, молодежь передвигается свободно", сообщил телеканалу Sky News Arabia представитель правящего военного совета Шамседдин Каббаши.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

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