Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш в связи с пандемией коронавируса вновь призвал всех участников конфликтов в мире прекратить огонь.

"В то время как мир сталкивается с монументальным вызовом пандемии COVID-19, необходимость того, чтобы пушки замолчали, не может не быть столь животрепещущей", - приводит агентство Associated press слова генсека из доклада к СБ ООН.

Он напомнил о своем аналогичном призыве от 23 марта и заверил, что его инициатива встретила поддержку со стороны многих сил в мире. В то же время Гутерриш признал, что с установлением глобального режима прекращения огня существуют трудности, "особенно в районах с затяжными конфликтами, в которые часто вовлечены многочисленные вооруженные участники и (задействованы - ИФ) комплексные интересы локального, национального и международного уровней".

По словам генсека, между тем, в 2019 году более 20 тыс. гражданских лиц были убиты в Афганистане, Демократической Республике Конго, Ираке, Ливии, Нигерии, Сомали, Южном Судане, Сирии, Украине и Йемене. При этом большинство жертв среди гражданского населения приходится на Афганистане - 10 392, а 42% жертв - женщины и дети. В Сирии погибли не менее 2404 мирных жителей, включая 466 женщин и 688 детей.

Однако, отметил Гутерриш, реальное число подобных жертв может быть еще выше, поскольку эта статистика не включает погибших мирных жителей в Камеруне, Чаде, Конго, Мали, Мьянме, Нигере, Судане и на палестинских территориях.

Гутерриш заявил, что в 2019 году миллионы человек были вынуждены покинуть свои дома - вдобавок к 70,8 млн уже перемещенным лицам, кто бежал от вооруженных конфликтов и насилия. В частности, 1 млн человек стали перемещенными лицами в Конго, более 455 тыс. в Афганистане и 200 тыс. в Нигерии.

Также генсек ООН предупредил, что в условиях пандемии некоторые участники конфликтов могут попытаться извлечь выгоду за счет активизации боевых действий, а другие могут увидеть возможности для себя, поскольку влияние международного сообщества и национальных правительств приковано к эпидемии.

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