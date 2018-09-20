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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 19:59 20.09.2018 - 19:59

Нью-Йорк (ООН). 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал третий межкорейский саммит и его итоги "позитивными".

"Я думаю, что недавний саммит между двумя президентами был позитивным шагом. Результаты также были позитивными", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

"Но для меня очевидно, что не будет никакого успеха в межкорейских переговорах, если одновременно не будет никакого продвижения в переговорах между США и КНДР", - добавил А.Гутерриш.

Он также отметил, что на следующей неделе встретится с главой МИД Северной Кореи Ли Ен Хо. В последнюю неделю сентября в Нью-Йорк на Генассамблею ООН съедутся представители руководства многих стран мира.

Третий межкорейский саммит прошел в КНДР с 18 по 20 сентября. По его итогам было подписано совместное заявление, предусматривающее дальнейшие шаги Пхеньяна по денуклеаризации Корейского полуострова, министрами обороны двух стран подписано соглашение о мерах по военной безопасности и предотвращению конфликтов.

Накануне стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео пригласил Ли Ен Хо на следующей неделе в Нью-Йорк. Глава американского внешнеполитического ведомства также заявил, что США готовы "немедленно участвовать в переговорах, чтобы изменить отношения США-КНДР".

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