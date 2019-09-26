Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 23:54

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал встречу министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкилиани, сообщил пресс-секретарь главы всемирной организации Стефан Дюжарик.

"Генеральный секретарь ООН приветствует состоявшуюся 26 сентября встречу министров иностранных дел Грузии и РФ, которая прошла при посредничестве Швейцарии "на полях" Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке", - сказал Дюжарик.

По его словам, Гутерриш "надеется, что это поспособствует миру и безопасности в регионе".

Ранее в МИД РФ сообщили, что Лавров и Залкилиани провели встречу "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Встреча состоялась при содействии Швейцарии, представляющей интересы России в Грузии и Грузии в России в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси.

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