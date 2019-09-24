Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 3:09

Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке со спецпосланником президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым приветствовал присоединение России к Парижскому соглашению, сообщает служба новостей всемирной организации.

"На встрече со спецпосланником президента РФ по климату Эдельгериевым генсек ООН Гутерриш приветствовал присоединение России к Парижскому соглашению, а также решение Москвы представить в следующем году Добровольный национальный обзор по Целям устойчивого развития", - говорится в сообщении.

В понедельник на совещании с вице-премьерами премьер Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление об участии России в Парижском соглашении по климату.

Позже 23 сентября в ходе своего выступления в штаб-квартире ООН на саммите по климату Эдельгериев официально объявил, что Россия приняла Парижское соглашение и становится полноправным участником международно-правового инструмента.

Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года после выполнения условия о его ратификации (принятии, одобрении) 55 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата, на долю которых приходится более 55% объема глобальной эмиссии парниковых газов.

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