Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 18:56

Нью-Йорк (ООН). 20 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал всех проявлять максимальную сдержанность в связи с инцидентом с американским беспилотником, сбитым Ираном, сообщает в четверг телеканал CNN.

"Генеральный секретарь очень обеспокоен последними событиями в районе Персидского залива, в том числе сообщениями о сбитом Ираном американском беспилотнике. Генсек призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к эскалации и без того напряженной ситуации", - заявил пресс-секретарь Гутерриша Стефан Дюжаррик.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

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