Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 7:35

Нью-Йорк (ООН). 7 мая. ИНТЕРФАКС - С призывом к соблюдению режима прекращения огня ко всем сторонам сирийского конфликта обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Он призывает к незамедлительной деэскалации ситуации с начала священного месяца Рамадан, и требует от всех сторон в полной мере вернуться к соблюдению договоренностей в соответствии с меморандумом о прекращении огня, подписанным 17 сентября 2018 года", - говорится в заявлении генсека, распространенном его пресс-службой.

В нем также говорится, что он "требует от всех заинтересованных сторон следовать международным гуманитарным законам и защищать гражданское население".

А.Гутерриш, отмечается в документе, "с серьезной озабоченностью следит за активизацией враждебных действий в зоне деэскалации в северо-западной Сирии, в которые вовлечены сирийские правительственные силы и их союзники, вооруженные силы оппозиции, а также Хайят Тахрир-аль-Шам", - проинформировала пресс-служба.

"Он обеспокоен сообщениями о воздушных налетах на населенные центры и объекты гражданской инфраструктуры, в результате которых погибли сотни гражданских лиц, ранения получили более 150 тыс. перемещенных", - говорится в заявлении А.Гутерриша.

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