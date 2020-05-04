Этот контент был опубликован 4 мая 2020 г. 16:35

Нью-Йорк (ООН). 4 июня. ИНТЕРФАКС - Все средства от коронавируса, включая созданную в перспективе вакцину, медикаменты и наборы тестов для выявления коронавируса должны быть доступными для всех стран мира, заявил генеральный секретарь ООЕ Антониу Гутерриш.

"Эти новые инструменты помогут нам полностью контролировать пандемию и должны рассматриваться как глобальные общественные блага, доступные для всех", - заявил Гутерриш в начале встречи мировых лидеров, которая проходит в формате видеоконференции.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сказал на том же мероприятии: "Конечным показателем успеха будет не то, насколько быстро мы сможем разработать инструменты. Главное будет зависеть от того, насколько равномерно мы сможем их распределить. Никто из нас не может принять мир, в котором одни люди защищены, а другие остаются незащищенными".

Цель встречи - собрать не менее 7,5 млрд евро ($8,2 млрд) для исследований в области создания вакцины и лечения коронавируса.

Организаторами выступили Евросоюз, не входящие в ЕС Великобритания и Норвегия, а также Япония, Канада и Саудовская Аравия. Средства, как ожидается, должны быть собраны в течение нескольких недель или месяцев при поддержке Всемирного банка, Фонда Билла и Мелинды Гейтс и некоторых состоятельных людей мира.

1гк ав

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