Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 16:27

Нью-Йорк (ООН). 29 октября. ИНТЕРФАКС - Запуск и последующую работу Конституционного комитета Сирии необходимо сопровождать конкретными действиями по укреплению доверия между сторонами, заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Запуск и работа Конституционного комитета должны сопровождаться конкретными действиями по укреплению доверия", - говорится в распространенном заявлении главы ООН.

Гутерриш подчеркнул, что "конструктивное участие в работе Конституционного комитета, сопровождаемое прекращением боевых действий на всей территории страны, обеспечит его спецпосланнику (Гейру Педерсену - ИФ) условия, необходимые ему для эффективного выполнения своего мандата в целях содействия более широкому политическому процессу".

Генсек рассчитывает, что стороны будут добросовестно работать вместе для достижения решения, которое отвечает законным чаяниям всех сирийцев и основывается на твердой приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности страны.

Генсек подчеркнул, что запуск работы Конституционного комитета - это "первый шаг на пути к политическому выходу из трагической ситуации, сложившейся в рамах сирийского конфликта".

Решение о создании конституционного комитета было принято на прошедшем 30 января 2018 года в Сочи конгрессе сирийского национального диалога. Комитет будет работать в Женеве и его основной задачей должна стать подготовка конституционной реформы и последующее проведение выборов в Сирии на ее основе.

Ожидалось, что комитет начнет свою работу в начале текущего года, однако из-за разногласий по ряду кандидатур в списке от гражданского общества, а также некоторые процедурные вопросы до последнего времени не позволяли запустить его функционирование.

Комитет, формирование которого заняло почти два года, состоит из трех групп по 50 человек, представляющих правительство, оппозицию и гражданское общество Сирии. По словам спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена, в конституционный комитет входят представители всех сообществ Сирии, включая курдов. В то же время, заявлял Педерсен, курдско-арабская коалиция Сирийские демократические силы (СДС), в комитете не представлена.

28 октября Педерсен сообщил, что сирийский конституционный комитет начнет свою деятельность в полдень по женевскому времени 30 октября. Предполагается, что вскоре после начала работы комитета заседания будет проводить рабочая группа в составе 45 человек: 15 - представителей властей Сирии, 15 - членов оппозиционной сирийской комиссии по переговорам и еще 15 - представители сирийского гражданского общества. Затем решения будут утверждаться общим составом.

"Решения, как вы знаете, будут приниматься консенсусом, когда это будет возможным, или же большинством в 75%" - отмечал Педерсен. По его словам, это позволит сделать так, чтобы "ни один из блоков не диктовал" свои условия.

Вместе с тем, спецпосланник ООН заявлял, что не знает, намерены ли члены сирийского конституционного комитета разрабатывать полностью новую конституцию или же ограничатся внесением поправок в уже действующий документ. Предполагается, что такое решение должны принять сами сирийцы. Тем не менее, в соответствии с уже согласованными правилами функционирования комитета именно сирийская конституция Сирии 2012 года должна стать базой для дальнейшей работы.

Ранее сообщалось, что все 150 членов конституционного комитета Сирии уже прибыли в Женеву для участия в инаугурационном заседании этого органа.

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