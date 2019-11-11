Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 2:37

Вашингтон. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гуттереш призвал все стороны конфликта в Боливии воздерживаться от насилия и решить вопрос мирным путем, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь настоятельно призывает все заинтересованные стороны воздерживаться от насилия, ослаблять напряженность и проявлять максимальную сдержанность. Он призывает всех действующих лиц соблюдать нормы международного права, в частности, основополагающие принципы прав человека", - говорится в его сообщении.

Согласно ему, генсек ООН "призывает все стороны взять на себя обязательство добиться мирного урегулирования нынешнего кризиса и обеспечить проведение прозрачных и заслуживающих доверия выборов".

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