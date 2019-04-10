Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 1:49

*** Члены Совбеза поддержали призыв А.Гутерриша

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Вашингтон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что решить ситуацию в Ливии можно только путем политического диалога после прекращения огня.

"Настало время для прекращения огня - прекращения боевых действий и избежать худшего - драматической, кровавой битвы за Триполи. Еще не поздно признать, что военного решения не существует", - сказал А.Гутериш журналистам по итогам заседания Совбеза ООН.

По его мнению, для решения ситуаций, подобным ливийской, могут быть применимы только политические решения.

Генсек ООН выразил надежду, что еще есть время для продвижения политического процесса.

А.Гутериш также восхитился работой, проводимой спецпредставителем ООН по Ливии Гассаном Саламе.

"Мне совершенно ясно, что нам необходимо возобновить серьезный политический диалог и серьезные политические переговоры, но очевидно, что это не может произойти без полного прекращения боевых действий", - заключил генсек ООН.

По его словам, в Ливии сложилась "чрезвычайно опасная ситуация", которую "совершенно необходимо остановить".

В среду, 10 апреля, прошли закрытые консультации СБ ООН по Ливии, которые продлились два с половиной часа и на которых А.Гутерриш проинформировал Совет Безопасности о ситуации в стране.

Члены Совбеза поддержали призыв А.Гутерриша к прекращению огня и началу переговоров.

Постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген сообщил журналистам, что ситуация в Ливии вызывает серьезную тревогу и у членов Совета, и у генсека Всемирной организации.

"То, что Генеральный секретарь ООН провел два с половиной часа, участвуя в заседании Совета Безопасности, говорит само за себя. Такое случается нечасто", - отметил он.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

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