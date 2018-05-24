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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 17:33 24.05.2018 - 17:33

Брюссель. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом к Москве и Вашингтону урегулировать разногласия вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и продлить действие договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В речи, посвященной проблемам разоружения, с которой генсек ООН выступил в Женевском университете, он отметил, что политика разоружения и нераспространения является главной обязанностью ядерных держав.

Он также призвал Россию и США направить больше усилий на сокращение ядерных запасов.

А.Гутерриш подчеркнул, что полная ликвидация ядерных вооружений остается главным приоритетом ООН.

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