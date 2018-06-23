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Этот контент был опубликован 23 июня 2018 г. 2:30 23.06.2018 - 02:30

Нью-Йорк (ООН). 23 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил серьезную обеспокоенность ситуацией на юго-западе Сирии и призвал все стороны соблюдать договоренности и проявлять сдержанность, заявил его представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь серьезно обеспокоен недавней эскалацией военных действий на юго-западе Сирии, включая наземные наступательные операции и бомбардировки с воздуха на юго-западе Сирии. Эти атаки привели к перемещению тысяч гражданских лиц, большинство из которых продвигаются к границе Иордании", - говорится в распространенном заявлении С.Дюжаррика.

По его словам, А.Гутерреш "также обеспокоен значительными рисками, которые эти наступательные операции представляют для региональной безопасности".

Глава Всемирной организации настоятельно призывает все заинтересованные стороны прекратить военную эскалацию и соблюдать соответствующие договоренности, "которые обеспечили относительное спокойствие на юго-западе Сирии в последний год", подчеркнул пресс-секретарь ООН.

"Генеральный секретарь настоятельно призывает всех проявлять сдержанность и выполнять эти обязательства в первоочередном порядке", - отмечает С.Дюжаррик.

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